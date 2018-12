Motorista de aplicativo é feito refém e quase participa de execução

Os policiais receberam a informação de que os suspeitos com o veículo, modelo Kwid, estariam realizando arrastões pelo Nova Cidade | Foto: Raphael Tavares





Manaus - Após assaltarem um motorista de aplicativo, quatro homens foram presos na tarde desta quarta-feira (12), na avenida Margarita, Nova Cidade, Zona Norte de Manaus. Com os suspeitos foram apreendidos um revólver calibre 32 e uma faca. A vítima estava na delegacia e reconheceu três assaltantes.

De acordo com o sub-tenente Gama, da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os suspeitos utilizaram o aplicativo para acionar a vítima. O motorista pegou o quarteto no campo do Manôa e tinha como destino um shopping da Zona Norte. No caminho, os suspeitos anunciaram o assalto.

"Após informar ao motorista que ele estava sendo assaltado, os suspeitos falaram para ele não reagir. Os criminosos disseram que iriam executar uma pessoa no Nova Cidade, mas não a encontraram. Eles seguiram dentro do veículo realizando diversos assaltos pelo bairro, inclusive com o motorista dentro do carro", explicou Gama.

Os policiais receberam a informação de que os suspeitos com o veículo, modelo Kwid, estariam realizando arrastões pelo Nova Cidade. Já na tarde desta quarta, os policiais fizeram o cerco e conseguiram prender a quadrilha.

A vítima, que preferiu não se identificar, disse ao Em Tempo que aceitou a corrida pelo aplicativo, mas não imaginava que seria vítima dos passageiros.

"Eles não me machucaram, eu colaborei para não fazerem nada comigo. Eles me abandonaram no conjunto João Paulo, em uma rua deserta e seguiram com o carro. O objetivo era fazer mais assaltos", disse a vítima.

Os quatro homens foram levados até o 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram apresentados pelos policiais da 15ª Cicom e devem passar por audiência de custódia nesta quinta-feira (13).

