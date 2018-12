Ousadia: dupla 'toca o terror' no Nova Cidade e atira em PMs

Depois de acertarem os pneus, os assaltantes perderam o controle do veículo e pararam | Foto: Divulgação





Manaus - Após roubarem um carro, dois homens trocaram tiros com a polícia na noite desta quarta-feira (12), no Nova Cidade, Zona Norte de Manaus. Os assaltantes estavam praticando arrastões pelo bairro quando foram interceptados pela equipe policial.

De acordo com policiais da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os suspeitos roubaram o carro na rua Nepal e de lá seguiram realizando diversos assaltos. Pedestres sozinhos em ruas do bairro eram os principais alvos dos bandidos.

"Após nossa equipe ter conhecimento do roubo do veículo, ficamos em alerta. Avistamos o carro e começamos a perseguição policial. Os suspeitos trocaram tiros com a equipe da 15ª Cicom e nós revidamos atirando nos pneus do veículo", explicou um sargento que preferiu não se identificar.

Conforme o policial, depois de acertarem os pneus, os assaltantes perderam o controle do veículo e pararam.

"Foi nesse momento que a nossa equipe entrou em ação e realizou a prisão deles", completou o PM.

Abordagem

A vítima estava no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP) e explicou para a equipe do Em Tempo como foi abordada. O responsável pelo carro estava fazendo compras em um mercadinho e o veículo estava estacionado em frente ao local quando os assaltantes chegaram e anunciaram o assalto.

"Meu filho e cunhado ficaram no carro enquanto eu fazia uma pequena compra. Os caras chegaram e colocaram eles para fora. A cena foi apavorante", disse a vítima, que preferiu não se identificar.

Com a dupla foi apreendido um revólver calibre 38 e três aparelhos celulares. Os dois foram levados até o 6° DIP, onde foram apresentados e devem aguardar audiência de custódia na manhã desta quinta-feira (13).

