Abandonada, Santa Casa registra mais uma morte violenta em Manaus

O morador de rua morreu na rua 10 de Julho após ser esfaqueado dentro da Santa Casa | Foto: Raphael Tavares









Manaus - Um morador de rua e flanelinha, ainda não identificado, foi morto a facadas na noite desta quarta-feira (12), no prédio abandonado da Santa Casa, localizado na rua 10 de julho, no Centro de Manaus. Testemunhas viram três homens correndo depois do crime ter acontecido.

De acordo com os policiais militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o local, por estar abandonado, é usado por usuários de drogas e também por moradores de rua.

"As informações repassadas à equipe é de que três homens correram em direção ao bairro Aparecida depois do ocorrido. Uma equipe nossa está fazendo buscas para tentar encontrar algum deles", disse um sargento da 24ª Cicom, que preferiu não se identificar.

O Samu chegou a ir ao local, mas apenas atestou o óbito da vítima | Foto: Raphael Tavares / Em Tempo

Ainda conforme o policial, o homem teria sido esfaqueado dentro do prédio abandonado e ainda corrido até a rua para pedir socorro, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) teria ido até o local, mas apenas atestou o óbito da vítima. Investigadores da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) estavam no local e devem investigar o crime.

Funcionários do Instituto Médico Legal (IML) fizeram a remoção do corpo após perícia do Departamento de Polícia Técnico-Cientifica (DPTC) da Polícia Civil.

