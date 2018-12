30 kg de maconha são apreendidos em lancha no Encontro das Águas

Apreensão foi durante a madrugada | Foto: Divulgação

Manaus - Uma lancha com aproximadamente 30 kg de drogas foi aprendida na madrugada da última quarta-feira (12), na região do Encontro das Águas, em Manaus.

Equipes da Polícia Militar do Amazonas, incluindo do Batalhão Ambiental, receberam informações de que a embarcação estava vindo de Tefé para Manaus com os entorpecentes.

Segundo a polícia, a droga, do tipo maconha prensada, iria ser entregue para um traficante que estava hospedado em um hotel no Centro de Manaus, Zona Sul.

Além dos entorpecentes e da lancha apreendidos, a polícia conseguiu prender três homens por envolvimento com o tráfico de drogas.

