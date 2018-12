Dupla é denunciada e presa com submetralhadora e colete balístico

A dupla foi levada para a Derfd | Foto: Divulgação

Manaus - Após uma denúncia anônima, policiais militares da Força Tática efetuaram a prisão de Darison de Sousa Ramos, de 24 anos, e Paulo Rodrigo Burlamaque, de 22 anos, por suspeita de tentativa de roubo, na noite dessa quarta-feira (12). O fato aconteceu por volta das 20h10, na avenida Tefé, bairro Japiim, Zona Sul de Manaus.

De acordo com a Força Tática, a equipe recebeu informações de que havia um grupo homens nas dependências da Metalúrgica Ramos acertando detalhes para a execução de um assalto, que iria acontecer provavelmente no dia seguinte.

Ao chegar no local informado, a equipe de policiais avistou somente um suspeito. Questionado sobre a denúncia, Darison autorizou a revista e busca no interior da metalúrgica pelos policiais. No local, foram encontrados uma submetralhadora calibre 9mm, com um carregador, duas munições calibre nove milímetros intactas, dois cartuchos calibre 16 milímetros intactos, um rádio de comunicação tipo walk talk, R$ 20 e dois celulares, além de uma capa de colete balístico.

Davison recebeu voz de prisão e, em seguida, foi apresentado na Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd). Na unidade policial, a dupla foi autuada por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e associação criminosa.

