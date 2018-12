Assaltante preso com submetralhadora é especialista em roubos, diz SSP

| Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

Manaus - Considerado astucioso no mundo do crime e com passagens pelo sistema prisional, a Polícia Civil apresentou, na manhã desta quinta-feira (13), durante coletiva de imprensa no prédio da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd), Darison de Souza Ramos, de 27 anos. Ele foi preso após denúncia anônima, na noite dessa segunda-feira (12), no bairro Japiim, Zona Sul de Manaus.

De acordo com o delegado Adriano Félix, titular da Derfd, os policiais militares da Força Tática receberam informações que Darison estava em uma serralheria, onde trabalhava, na avenida Tefé, em posse de uma submetralhadora, de fabricação caseira, calibre nove milímetros com duas munições intactas, duas munições calibre 16, um rádio de comunicação e um colete balístico.

"O Darison integra um bando especializado em roubos de órgãos públicos estaduais, municipais e federais. Ele e outros sete homens foram presos durante uma tentativa de assalto em uma agência dos Correios no interior. Além disso, Darison está envolvido no assalto a um centro psiquiátrico de Manaus", disse o delegado Adriano Félix.

Armamento, munições e colete apreendidos com Darison | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

Conforme a autoridade policial, Darison foi preso em maio deste ano pelos policiais civis da Derfd, quando tentava, junto com outros sete comparsas, assaltar uma agência dos Correios, em Nova Olinda do Norte (a 135 quilômetros de Manaus de Manaus). A ação foi frustrada pela Polícia Civil, durante operação em conjunto com policiais militares.

O delegado ressaltou que Darison também é um dos envolvidos no roubo ao Hospital Psiquiátrico Eduardo Ribeiro, na avenida Constantino Nery, bairro Chapada, Zona Centro-Sul. O crime ocorreu em abril deste ano. Do local, Darison e bando levou R$ 120 mil após a fiação do caixa eletrônico ser cortado minuciosamente.

Após os crimes por roubo, furto e associação criminosa, com pena de quatro anos de reclusão, Darison cumpriu apenas quatro meses e foi colocado em liberdade em outubro deste ano.

O coronel Amadeu Soares, titular da Secretaria de Publica do Amazonas (SSP-AM), confirmou que a prisão de Darison foi efetuada após a equipe tomar conhecimento da denúncia anônima.

Darison já possui outras passagens pela polícia por envolvimento em roubos | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

"Quero aqui parabenizar a Força Tática e a Derfd por evitar mais uma trama de roubo na nossa cidade", disse.

O coronel Klinger Paiva, da Força Tática, disse que a denúncia anônima informava que Darison estava planejando roubo no dia 13 deste mês.

"Recebemos a denúncia que ele estava armado dentro de uma serralheria. A equipe foi ao local e constatou a veracidade da delação", explicou.

Darison foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Ele será apresentado na audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, bairro São Francisco, Zona Sul da capital amazonense.

Leia mais: