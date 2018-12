Preso em Coari, pirata saqueava embarcações com drogas de traficantes

Manaus - Após um confronto com polícias militares, um homem identificado como Vagno Ferreira Cardoso, de 34 anos, apontado pela polícia como "Pirata de Rio", foi preso na manhã desta quinta-feira (13), em Coari (município distante 363 km de Manaus).

De acordo com o titular da Delegacia Interativa de Polícia Civil do município, delegado José Barradas, o homem foi capturado por policiais do 5º Batalhão de Polícia Militar após uma intensa troca de tiros no Lago de Coari. Uma lancha, um revólver calibre 38, além de munições e mascaras balaclavas foram apreendidas.

"A ação envolveu dez policiais militares que receberam a denúncia de que um grupo formado por quatro 'piratas' iria atuar nas proximidades da cidade. Quando a equipe policial tentou interceptar a lancha, houve o tiroteio. Apenas um dos suspeitos foi preso, o restante conseguiu fugir depois que atracaram a lancha próximo a uma área de mata", disse o delegado.

Lancha apreendida pela polícia | Foto: Divulgação

Barradas ainda informou que o grupo de "piratas" atua pelo rio Solimões e tinha como objetivo roubar cargas de drogas de outros traficantes, que transportam os materiais ilícitos na região.

"Temos informações que a lancha foi comprada recentemente em Manaus e seria usada apenas para essas ações criminosas. Estamos investigando e tentando chegar até os outros suspeitos. Sabemos que eles possuem um arsenal pesado", disse.

Durante os procedimentos na delegacia, Vagno entregou o paradeiro de uma mulher, que não teve a identidade divulgada, que vendia drogas para a quadrilha. Porções de entorpecentes, uma quantia em dinheiro, que não teve o valor informado e uma televisão foram apreendidos com a suspeita.

As investigações sobre o caso seguem em andamento pela Polícia Civil de Coari.

Leia mais

Lancha com nome da PC utilizada por 'piratas de rio' é apreendida

Piratas saqueiam comboio de carga que vinha do Pará para o Amazonas