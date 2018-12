Quadrilha é presa com armas, drogas e R$ 30 mil no Mutirão, em Manaus

Manaus - Com onze quilos de drogas, mais de R$ 30 mil, carros, armas e munições, cinco pessoas foram presas no fim da tarde desta quinta-feira (13), em Manaus. Adriana Peres de Castro, de 26 anos, Andreson de Lira Batista, de 28 anos, Anderlan Tiago de Lira, de 23 anos, Alex Lima da Gama, de 19 anos, e Brendo Correia Rolim, de 24 anos, foram presos por volta das 16h em bairros distintos das Zonas Norte e Leste da capital.

A ocorrência foi atendida pelos policiais da Força Tática, que receberam denúncia via WhatsApp de que pessoas estariam vendendo drogas em um posto do conjunto Mutirão, bairro Novo Aleixo, na Zona Norte de Manaus. Ao chegarem no local, encontraram Adriana em um carro modelo Gol, de cor vermelha. Com a mulher, foi apreendido um quilo de maconha.

"Após abordar a Adriana, dar voz de prisão, ela informou que outras duas pessoas estavam em posse de mais drogas e munições. A equipe seguiu até o endereço citado por ela e realizou mais prisões", disse o coronel Klinger Paiva, da Força Tática.

Após delatar os amigos de tráfico para a polícia, a equipe da Força Tática foi até uma casa localizada na rua Tamoata, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus. No local, a PM apreendeu com Alex e Brendo dez quilos de maconha, 17 munições 9mm e 10 munições de calibre 380.

Ao todo, cinco pessoa foram presas com onze quilos de maconha, que supostamente seriam usados no tráfico de drogas | Foto: Divulgação/SSP-AM

"No local, os dois homens relataram que havia mais gente envolvida no caso. Eles indicaram onde estaria certa quantia de dinheiro e armas. Seguimos novamente em diligência até a casa e realizamos mais duas prisões", completou Paiva.



Os policiais continuaram as buscas na casa dos irmãos Andreson e Anderlan, na rua São Miguel, bairro Colônia Terra Nova, na Zona Norte. Com os irmãos, as forças de segurança apreenderam R$ 32 mil reais, além de uma pistola calibre 380, um revólver calibre 38, uma pistola, duas submetralhadoras falsas e joias. Ao que tudo indica, toda a droga apreendida seria para comércio e tráfico.

O grupo deve passar por audiência de custódia nesta sexta-feira (14), por volta das 14h, e depois, devem ficar presos no Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM) e Feminino (CDPF), localizados no quilômetro 8 da rodovia federal BR-174.

