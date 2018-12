Em Manaus, homem leva dois tiros na cabeça, mas sobrevive

Manaus - Um homem, ainda não identificado, foi atingido com dois tiros na cabeça em uma rua do conjunto Mutirão, no Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus, na tarde desta quinta-feira (13). A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os suspeitos de cometer a tentativa de homicídio fugiram do local sem serem identificados.

De acordo com o tenente Hericson, da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), conforme testemunhas, os suspeitos chegaram em uma moto e realizaram os disparos contra a vítima, que ficou caída no local do crime.

"Quando nossa equipe chegou, os moradores informaram que o homem foi socorrido pelo Samu e levado para o hospital. Não sabemos o nome da vítima", informou.

O homem foi encaminhado pelo Samu para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, localizado na Alameda Cosme Ferreira, na Zona Leste de Manaus, e passa por cirurgia no centro cirúrgico da unidade hospitalar. O caso será investigado pela Polícia Civil.

