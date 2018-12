Entregador é arrastado de temakeria e morto com tiro na nuca em Manaus

Manaus - Davi Gonçalves da Silva, de 22 anos, foi morto na noite desta quinta-feira (13) com um tiro na nuca. O crime aconteceu na rua Massaranduba, no bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus. Os suspeitos fugiram do local sem serem identificados.

De acordo com a polícia, dois homens levaram a vítima para uma área pouco iluminada da via, por volta das 20h, e depois cometeram o crime. Ainda não se sabe o o que teria motivado o crime.

Conforme Otávio Hilário da Silva, pai da vítima, o entregador de uma temakeria estava trabalhando quando foi abordado pelos suspeitos. O homem também informou que ele era usuário de drogas.

"A Justiça está nas mãos de Deus. Não sei quem tirou a vida do meu filho, mas tenho certeza que a polícia dará resposta", disse Otávio.

O corpo do entregador foi removido pelos funcionários do Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).