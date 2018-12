Quase 20 pessoas são presas e 3 adolescentes apreendidos em Manaus

Quatro homens que estavam efetuando roubos nas zonas norte e sul de Manaus foram presos por policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano foram detidos na rua Nova Luizitânia, no bairro Crespo, Zona Sul | Foto: Divulgação

Manaus - Em Manaus, 19 pessoas foram presas e três adolescentes, apreendidos, na noite desta quarta-feira (12) e madrugada desta quinta-feira (13) por policiais militares. Os crimes incluem furtos a loja de vestuário, roubo a estabelecimento comercial e porte ilegal de arma de fogo, com a apreensão de uma submetralhadora calibre 9mm caseira, mais de cem caixas de óleo e outros objetos.

Na avenida Tefé, bairro Japiim, zona sul, policiais da Força Tática prenderam dois homens, de 22 e 24 anos de idade, após uma denúncia informar que criminosos estavam se reunindo para planejar um roubo que aconteceria na sexta-feira (14).

Com a dupla, foi apreendida uma arma de fogo de fabricação caseira do tipo submetralhadora 9mm, duas munições do mesmo calibre e duas munições calibre 16.

Em uma ocorrência de furto no Centro da cidade, também na zona sul, três mulheres com idade entre 20 e 29 anos foram presas e uma adolescente, de 17 anos, foi apreendida em frente a uma loja de vestuário na avenida Eduardo Ribeiro.

Os policiais encontraram com elas três bolsas infantis, seis pares de sapatos e 13 roupas infantis. As imagens das câmeras de segurança ajudaram na identificação do grupo.

Outros quatro homens com idade entre 19 e 26 anos foram presos no bairro Armando Mendes, Zona Leste, na avenida dos Oitis. O bando estava em um micro-ônibus lotação com 107 caixas de óleo de cozinha, um celular e um relógio de pulso. Eles foram presos em flagrante por furto qualificado e associação criminosa.

Quatro homens que estavam efetuando roubos nas zonas norte e sul de Manaus foram presos por policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano foram detidos na rua Nova Luizitânia, no bairro Crespo, Zona Sul.

Dois homens de 22 e 23 anos, além de dois adolescentes, de 15 e 16 anos, estavam efetuando roubo utilizando um veículo Peugeot 208 branco e um Celta preto. Após abordagem e revista, foram encontrados dois simulacros de pistola, uma faca, quatro celulares, uma máquina fotográfica, dois relógios e R$ 224 em espécie.

Na avenida Margarita, bairro Nova Cidade, zona norte, dois homens, de 18 e 19 anos, foram presos com um veículo Chevrolet Classic preto que haviam roubado horas antes. Durante a perseguição policial, os militares da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) precisaram disparar contra os pneus do veículo em fuga.

A dupla estava com três celulares, um relógio, uma pulseira, um cordão, além de um revólver calibre 38 com três munições intactas e uma deflagrada.

Depois de ser agredido pela população, um homem foi preso na Rua Praia da Ponta Negra, no Parque Solimões, zona oeste. Ele havia roubado um celular, mas foi agredido e levado ao Hospital e Pronto-Socorro Dr. João Lúcio e, após, conduzido ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.

