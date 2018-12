Em abordagem policial, dupla armada é presa no São José

Caso foi apresentado no 14º DIP | Foto: Divulgação

Manaus - Durante patrulhamento de rotina, uma equipe da Força Tática prendeu Aldirley F. S., e Antônio G, S, L., ambos de 26 anos, na noite dessa quinta-feira (13), no bairro São José 2, Zona Leste de Manaus. Com um dos suspeitos foi encontrada uma arma de fogo.

De acordo com o relatório da Polícia Militar (PM), a prisão dos suspeitos aconteceu por volta das 19h40, na rua 11. Na abordagem, os policiais militares encontraram na cintura do Antônio uma pistola calibre 380 milímetros, sem marca e com numeração suprimida, além de um carregador com sete munições intactas.

Com um dos homens foi encontrada uma arma de fogo | Foto: Divulgação

A dupla recebeu voz de prisão e, em seguida, foi apresentada no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP). Na unidade policial, verificou-se que Aldirney possui passagem por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e Antônio não possui histórico criminal.

