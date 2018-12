Dono e funcionários de mercadinho são feitos reféns em Manaus

| Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

Manaus - Nem mesmo a chuva inibe a ação criminosa em Manaus. No início da manhã desta sexta-feira (14), três homens invadiram um mercadinho e anunciaram um assalto mantendo o proprietário e funcionários reféns.

O açãoocorreu por volta das 7h, na rua Itaité (antiga rua Penetração 3), conjunto Amazonino Mendes, conhecido como "Mutirão", bairro Novo Aleixo, Zona Norte. A tentativa de assalto foi frustrada pela Polícia Militar.

Segundo informações de Herivelton da Silva, de 60 anos, que esperava o transporte coletivo, o dono de um mercadinho estava em frente ao estabelecimento quando foi rendido pelos três jovens.

"Este mercadinho já foi alvo de outros assaltos. Aqui no bairro está virando rotina assaltos e furtos. Quando não é morte, é roubo. Estamos vulneráveis à ação dos bandidos", detalhou.

Assalto foi na manhã desta sexta-feira (14)

O empresário foi levado para as dependências do mercadinho e mantido refém juntamente com os funcionários. A polícia chegou ao local após um funcionário fazer uma ligação para o 190 do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops).

Conforme informações do aposentado Jerônimo Ramos da Silva, de 70 anos, os assaltantes levaram o proprietário para casa dele, com intuito de pegar dinheiro guardado.

"Os criminosos levaram o dono do mercadinho como refém até a casa onde mora, na rua 46. Minutos depois a polícia chegou e prendeu todos", disse o morador.

Com os suspeitos, os policiais militares apreenderam um revólver calibre 38. O trio foi levado para o 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), de onde será levado para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

