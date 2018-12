Seap nega suspensão de visitas a presídios no fim de ano

Manaus - A assessoria da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) negou a informação de que os presos do Amazonas não irão receber as visitas no fim do ano. A informação foi divulgada nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (14) por alguns veículos de comunicação do Estado.

A retirada das visitas do Natal e Ano Novo aos internos se daria pela prorrogação das análises investigativas referente à morte do agente penitenciário Alexandro Rodrigues Galvão, assassinado no último 1º de dezembro no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj).

Ao Em Tempo , a assessoria revelou que o coronel Cleitman Coelho, titular da Seap, confirmou que até o momento não existe essa suspensão. "O que está valendo é a portaria divulgada por nós que suspende as visitas por 15 dias, a contar do prazo de divulgação, somente no Compaj", disse por telefone.

A portaria interna nº 216/2018 foi publicada no dia 5 deste mês. Durante esse período, as visitas precisaram ser suspensas devido à apuração feita pelas autoridades a respeito do homicídio de Alexandro. "As visitas formam um cenário de instabilidade e, principalmente nesta época do ano, queremos evitar ao máximo todo tipo de transtornos, inclusive novas rebeliões", explicou o coronel.

A assessoria disse ainda que somente dois dias antes do término do prazo de 15 dias de suspensão, a equipe técnica iria informar a prorrogação ou não das investigações. A entrada de alimentos e materiais em todas as unidades prisionais do Estado estão suspensas por tempo indeterminado, segundo a portaria.

O documento interrompeu as visitas em todas as penitenciárias nos dias 7, 8 e 9 de dezembro. Depois desse dia, com exceção do Compaj, a entrada de familiares e conhecidos dos internos voltou a ser normalizada, porém com a proibição de entrar com algum item às celas.

Operação Cérberus

A "Operação Cérberus" é um reforço de segurança nos últimos dias do ano em todas as penitenciárias do Amazonas. Policiais militares do Batalhão de Choque, policiais civis do Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera) e da Força Nacional de Segurança integram o time especial.

A operação inclui revistas nos presídios, acompanhamento das visitas nos finais de semana - com exceção do Compaj - em especial as que ocorrem nas festas de fim de ano (Natal e Ano Novo), rondas terrestres, aéreas e fluviais nas proximidades das unidades prisionais.

Também serão feitos sobrevoos diários de helicópteros, segundo a Seap. As imagens dos sobrevoos estão sendo compartilhadas com a central do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC).

Em caso de situações que fujam da rotina nos presídios, os monitores das unidades prisionais usam o botão de emergência e fazem o contato com a central no CICC para acionar equipes de contingência. Atualmente, estão em operação 432 câmeras em oito presídios na capital.

Massacre do Compaj

A decisão é tomada há quase dois anos após o Massacre do Compaj - segunda maior rebelião prisional do País - em que resultou na morte de dezenas de presos em janeiro de 2017. Desde então, fugas e princípios de rebelião ocorreram no último ano da unidade.

O último registro foi a morte do agente Alexandro Rodrigues Galvão, de 37 anos, assassinado com quatro golpes de uma faca artesanal feita pelos internos, no último dia 1º de dezembro.

