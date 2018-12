Em dez meses, Manaus registra mais de 2 mil roubos a ônibus

De janeiro a outubro de 2018, foram presos 1.402 infratores acusados de roubos a ônibus na capital | Foto: Divulgação

Manaus - Em Manaus, com a intensificação das abordagens policiais, de janeiro a outubro, houve redução de 30,6% no número de roubos em ônibus do transporte coletivo, em comparação ao mesmo período do ano passado, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM). No período, a capital registrou 2.082 notificações de roubos em veículos do transporte coletivo contra 3 mil ocorrências do mesmo período do ano passado.

De janeiro a outubro de 2018, foram presos 1.402 infratores acusados de roubos a ônibus na capital. Seguindo determinação da SSP-AM, as polícias militar e civil reforçaram o trabalho repressivo e investigativo para coibir o crime, o que impactou positivamente na queda dos indicadores.

No período, a capital registrou 2.082 notificações de roubos em veículos do transporte coletivo contra 3 mil ocorrências do mesmo período do ano passado | Foto: Divulgação

Segundo o comandante do Policiamento Metropolitano (CPM), tenente coronel da Polícia Militar do Amazonas Disney de Lima, as operações policiais refletem na redução e continuam sendo executadas para melhorar o patrulhamento nos coletivos.

A Operação Catraca é realizada todos os dias, em todas as unidades de Companhia Interativa Comunitária (Cicom) da cidade, em horários pré-determinados pelos relatórios de manchas criminais disponíveis. O trabalho é feito em locais de maior incidência de roubos aos coletivos.

Aos finais de semana, a Operação Águia é feita com um efetivo diferenciado de policiais militares e órgãos integrados da Secretaria de Segurança Pública em pontos específicos, onde realizam abordagens em coletivos do transporte público, táxis, veículos particulares, motos, moto-táxis, bares, locais de altos índices criminais.“Com a redução, a sensação de segurança dos usuários do transporte coletivo é perceptível”, disse Lima.

Aplicativo

Uma das novidades lançadas para enfrentar os roubos a ônibus foi o aplicativo “Aviso Polícia”, que possui uma espécie de botão do pânico e aciona a viatura da Polícia Militar mais próxima do registro da ocorrência. Desde que foi lançado, o sistema cadastrou mais de 16,8 mil usuários.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Vídeo: Motorista de ônibus é esfaqueado durante assalto em Manaus

‘Para o ônibus, fui roubado’, gritou passageiro no Jorge Teixeira