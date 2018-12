Sentado em calçada, adolescente é executado no Nova Esperança

Manaus - O adolescente Rodrigo R. S. de S., de 17 anos, foi morto na tarde desta sexta-feira (14), próximo a sua residência, na rua E, bairro Nova Esperança, Zona Oeste de Manaus. Não se sabe, ainda, quem foi o autor dos disparos.



De acordo com um morador, que não quis se identificar, o jovem estava sentado próximo a casa onde morava com a família quando foi alvejado com os tiros.

"Eu estava dentro de casa quando ouvi os tiros e me abaixei com medo. Foram mais de seis tiros que eu ouvi", disse o morador.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar socorro ao jovem, porém a equipe constou que ele já estava morto | Foto: Johny Vasconcelos

Ao chegar no local, parentes do jovem não contiveram as lágrimas ao ver o corpo do jovem exposto no meio da rua. A equipe do Em Tempo tentou falar com os familiares e moradores próximo da família do rapaz, mas, por estarem sob forte emoção, não quiseram falar com a equipe.



O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar socorro ao jovem, porém a equipe constou que ele já estava morto. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o caso.

O jovem estava sentado próximo a casa onde morava com a família quando foi alvejado com os tiros | Foto: Johny Vasconcelos

