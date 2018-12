Adolescente confessa que matou idoso após flagrar estupro de cadela

Manaus - Após supostamente flagrar um idoso de 57 anos praticando zoofilia e ter matado ele a pauladas, um adolescente de 16 anos foi apreendido na manhã desta sexta-feira (14), em um sítio localizado no Tarumã-Açu, na Zona Oeste de Manaus. O adolescente confessou à polícia que ser o autor do crime e que a motivação foi por que flagrou o idoso mantendo relações sexuais com uma cadela.

De acordo com o delegado Orlando Amaral, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o crime correu na última terça-feira (11), no bairro Monte das Oliveiras, na Zona Norte da capital. O suposto autor teria ouvido os gritos da cadela de estimação no terreno da casa do idoso.

"A vítima era conhecida dos vizinhos pela prática de zoofilia, que é considerada maus-tratos pela legislação de crimes ambientais. Era uma situação que vinha se repetindo, e isso incomodou alguns vizinhos da vítima. O menor resolveu entrar na casa e desferir as pauladas na vítima", explicou o delegado.

Após os procedimentos na DEHS, o adolescente vai ser conduzido à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai). Ele vai responder pelo ato infracional análogo ao crime de homicídio.

