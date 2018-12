Irmão de jovem decapitada é morto a tiros dentro de casa, em Manaus

Manaus - Leonardo Amaral dos Santos, de 23 anos, foi morto com quatro tiros, e a namorada ficou ferida, por volta das 23h de sexta-feira (14), dentro da casa onde moravam, localizada, na rua G, bairro Armando Mendes, Zona Leste de Manaus.

Leonardo é irmão de Lorena Amaral de Souza, uma das vítimas de um triplo homicídio que foi filmado e compartilhado nas redes sociais, em outubro deste ano. De acordo com policiais da Delegacia de Homicídios e Sequestros (DEHS), a morte de Leonardo ainda está sendo investigada, mas é provável a ligação com o homicídio da irmã.

Segundo a polícia dois criminosos participaram do crime. Por volta de 22h45, um dos suspeitos pulou o muro da casa e entrou procurando pelo homem. A namorada da vítima, que estava na sala da residência foi atingida com um tiro no ombro e outro na mão. Depois os suspeitos foram até o quarto onde estava Leonardo e efetuaram os disparos contra ele.

Leonardo não resistiu e morreu no local. A namorada dele foi encaminhada ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo. Conforme a polícia a mulher está fora de perigo.

Triplo homicídio

Conforme um investigador da especializada que não quis se identificar, o triplo homicídio tem relação com uma briga de facções na cidade, mas também foi motivada por um desentendimento.

Ele contou que houve uma briga entre a companheira do traficante que encomendou a morte e das duas mulheres. A esposa do traficante, que estava grávida, havia indagado uma das duas vítimas sobre um suposto caso dela com o criminoso.

No momento, houve uma briga entre as duas e, na ocasião, a companheira do traficante acabou perdendo a criança. A mulher do traficante perdeu o filho e essa situação teria sido o motivo pelo qual as duas foram decapitadas a mando do traficante.

