Preso no AM assassino que esmagou cabeça de idosa e sobrinho no Hiléia

Manaus - Identificado até o momento apenas como "Ângelo", o principal suspeito do assassinato da idosa Arlete Pereira de Araújo, de 70 anos, e do sobrinho dela, Alexandro Matheus Araújo de Lima , de 31 anos, foi preso na manhã deste sábado (15), em Presidente Figueiredo, município distante a 117 quilômetros de Manaus.

A informação foi confirmada pelo titular da Delegacia Especializada em Homicídio e Sequestros (DEHS), delegado Orlando Amaral. "Ele foi capturado por volta das 9h da manhã e foi resultado das investigações. Informações sobre a motivação do crime só serão repassadas em coletiva na segunda-feira", informou o delegado.

O suspeito foi capturado três dia após a Polícia Civil divulgar imagens de uma câmera segurança que registrou o momento em que ele deixou o lugar vestindo as roupas de da vítima.

O crime

As vítimas foram encontrados no dia 5 deste mês, despidos e com as cabeças esmagadas, cada um em um banheiro do imóvel onde as vítimas moravam, no Conjunto Hiléia, bairro Redenção, Zona Centro-oeste da capital.

Leia mais

Familiares e amigos fazem homenagem à idosa e sobrinho mortos no AM

Irmão de jovem decapitada é morto a tiros dentro de casa, em Manaus