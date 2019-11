Polícia desarticula esquema que causou prejuízo de R$ 500 mil

Manaus - Na manhã de sexta-feira (8), por volta das 9h, a equipe de investigação do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), sob o comando do delegado Sinval Barroso, diretor do departamento, prendeu em flagrante, Carlos César Eliziario Tapajós, 38; Franciney Cruz Rodrigues, 42; Herdis Barroso Chaves, 28, e Luiz Roberto Bandeira do Nascimento, 42, por furto qualificado, receptação qualificada e organização criminosa. O esquema criminoso causou prejuízo de, aproximadamente, R$ 500 mil a uma empresa da capital.

De acordo com o delegado Sinval, a prisão do grupo ocorreu na rodovia Deputado Vidal de Mendonça, situada no bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus. O esquema, no qual os infratores estão envolvidos, desviava insumos industriais de um estabelecimento comercial da cidade, cuja a sede está situada no mesmo endereço que ocorreram as prisões.

“Após a realização de diligências, identificarmos que Franciney e Herdis, ambos funcionários da empresa, eram os responsáveis pelo furto dos produtos e que Carlos e Luiz receptavam esses produtos, oriundos do esquema ilícito. Diante desses fatos, aguardamos o momento certo para surpreendermos o grupo. Hoje, os flagramos cometendo o delito”, explicou o delegado Barroso.

Conforme a autoridade policial, após serem flagrados, os criminosos foram conduzidos até à sede do departamento, onde receberam voz de prisão. O diretor do DRCO destacou, ainda, que as investigações em torno do caso tiverem início há mais de 30 dias.

Procedimentos

Carlos, Franciney, Herdis e Luiz foram autuados em flagrante por furto qualificado, receptação qualificada e associação criminosa. Ao término dos procedimentos, os indivíduos foram levados para audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, bairro São Francisco, zona sul de Manaus.

*Com informações da assessoria