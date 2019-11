Motoqueiro executa dois homens no bairro União da Vitória

Manaus - Dois homens, identificados como Denizard Manoel Vieira e Carlos Pereira de Oliveira, morreram após serem alvejados por dois homens, em um bar na rua Peixe Cavalo, bairro União Vitória, Zona Oeste de Manaus, na tarde sábado (9). Conforme testemunhas, os autores dos disparos estavam em uma moto XRE 300, de cor vermelha.

De acordo com policiais da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) o fato ocorreu por volta das 16h e, na ocasião, outro homem identificado como Isomar Batista Ferreira foi baleado.

Os três homens foram socorridos e encaminhados para o Hospital Delphina Aziz, localizado na Zona Norte de Manaus. Carlos e Denizard não resistiram aos ferimentos e morreram. Mas Isomar continua internado em estado de saúde estável.

Conforme o sargento Martel, que trabalha no posto policial do hospital, Carlos foi alvejado com cerca de oito tiros e facadas. "O Denizard chegou ao hospital com três tiros nas costas e Isomar com dois disparos nas pernas. Os corpos vão ser levados para o Instituto Médico Legal (IML)" , frisou o policial.

A polícia desconhece a motivação do crime, mas não descarta a possibilidade dos homicídios estarem relacionados ao tráfico de drogas.

O caso vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).