Homem é preso com mais de 8kg de skunk, no interior do Amazonas

Um homem identificado como Edilson Gomes Cauassa Filho, mais conhecido como “Júnior”, foi preso com 8 quilos e 500 gramas de skunk, por volta das 23h desse sábado (9), no município de Fonte Boa (677 quilômetros distante de Manaus).

Após denúncias, a Polícia Militar do município, sob o comando dos sargentos Marcos Lopes e Lopes Júnior, com apoio do Reforço de Tefé e da Guarda Municipal, realizou revistas na Lancha Madame Cris, onde foi constatado a presença de “Júnior”. Porém ao ver a polícia, o suspeito fugiu

Logo depois, os policiais receberam a informação que o suspeito estava indo para a casa da namorada e o prenderam. O material ilícito estava dentro de uma mochila. Além dos entorpecentes, também foram apreendidos R$ 502, uma carteira de habilitação, um cartão de crédito e dois celulares.

Júnior foi conduzido e apresentado no 55º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi realizado os procedimentos cabíveis.

Testemunhas relataram à polícia que Júnior já realizou várias vezes o transporte de drogas do município de Jutaí para Fonte Boa.