Guerra entre facções deixa mais um morto no Crespo

Manaus - Um jovem identificado como Eduardo Carvalho de Souza, de 24 anos, conhecido como “Dudu”, foi executado na rua da Paz, no bairro do Crespo, Zona Sul de Manaus. O crime aconteceu por volta das 21h30.

Segundo informações de testemunhas, a vítima estava na esquina de uma rua quando foi alvejada com cinco tiros. Os autores dos disparos estavam em uma motocicleta, de placa não identificada.

Uma moradora de 26 anos, que preferiu não se identificar, informou à equipe de reportagem que a sensação no bairro é de medo.

“Todos estamos com muito medo. Conhecemos todos os meninos do bairro, mas está vindo gente de outras áreas para matar eles. Os atiradores não querem nem saber se tem crianças ou inocentes na frente. Mataram o Eduardo bem cedo da noite, tinha muitas pessoas na rua”, relatou.

Por consequência de o perigo e a falta de segurança serem características do cotidiano no bairro, comerciantes agem com naturalidade ao informar que a motivação do crime é devido à guerra entre facções rivais.

“Isso foi por conta dessa guerra do tráfico, é um querendo tomar a boca do outro e o resultado é esse”, descreveu um comerciante. Eduardo, conforme os moradores, tinha envolvimento com o tráfico de drogas.

Após o crime, uma equipe da 7ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi acionada, mas ninguém foi preso. Os criminosos ainda não foram identificados.

Eduardo ainda foi socorrido e levado para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, onde morreu minutos depois.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) irá investigar o assassinato como acerto de contas.