Em Manaus, criminoso esfaqueia motorista durante assalto em ônibus

Manaus - Um motorista da empresa Global Green, identificado como Romam Pequeno Peres, de 31 anos, foi esfaqueado dentro de um ônibus da linha 059. O fato ocorreu neste domingo (10), no bairro Parque São Pedro, Zona oeste de Manaus .

O condutor foi socorrido e conduzido para o Hospital Delphina Aziz, Zona Norte de Manaus. De acordo com o sargento Frank Silva, responsável pelo posto policial da unidade de saúde, o motorista levou quatro facadas no braço e uma nas costas.

"Dois suspeitos entraram no ônibus. Após darem voz de assalto, começaram a recolher alguns pertences dos passageiros. Um deles voltou e começou a desferir as facadas no motorista, que não esboçou reação", disse o policial.



O homem está como estado de saúde estável e deve ficar em observação no hospital até às 18h.