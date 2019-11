Assaltantes são presos após esfaquear taxista em Manaus

Manaus - Um grupo de assaltantes foi preso nesta noite de sábado (9), por tentativa de latrocínio contra um taxista de 43 anos, na na rua Dr Machado, no bairro Praça 14, na Zona Sul de Manaus.

Conforme informações da polícia, por volta de 21h, os criminosos solicitaram a corrida e, logo no início do trajeto, anunciaram o assalto.

Durante a corrida, os criminosos ameaçavam o motorista com uma faca. Em certo momento, a vítima foi esfaqueada no pescoço e, após perder muito sangue, desmaiou no volante e colidiu em uma cancela do Comando de Polícia Metropolitana (CPM), na avenida Tefé.

Os policiais perceberam que o motorista estava sendo assaltado e prenderam os criminosos. São eles: Jefferson Vidal, de 18 anos ; Ramon de Souza Pereira, de 25 anos, e Leonardo de Oliveira Cavalcante, de 23 anos, além de um menor de idade de 15 anos. Junto com os suspeitos foram encontradas três facas.

O motorista foi encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul da cidade, onde segue internado em estado grave.

Os presos foram encaminhados ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram autuados por tentativa de latrocínio.