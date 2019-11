Corpo de jovem é encontrado dentro de geladeira, em Manaus

Manaus - O corpo de um homem, identificado até o momento como Railson Tiago, de 18 anos, foi encontrando dentro de uma geladeira, em uma residência na rua Sérgio Melo Vieira, na invasão Monte Cristo, conjunto Carlos Braga, no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, neste domingo (10).

De acordo com a equipe da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o homem estava enrolado com um pano verde e tinha várias marcas de espancamento pelo corpo. O jovem morava sozinho na residência.

O corpo foi encontrado pela namorada da vítima | Foto: Izaías Godinho

O homem, segundo a polícia, morava na residência. Pela rigidez do corpo, o pode ter sido morto no sábado (9). Ele não tinha marcas de tiros e nem perfurações por arma branca.

De acordo com o delegado Denis Pinho, plantonista da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que investigará o crime, o corpo foi encontrado pela namorada da vítima.

"A namorada do Railson afirma que ele estava desaparecido desde a última sexta-feira (8) e resolveu ir à residência dele. Quando chegou ao local sentiu o forte odor vindo da geladeira e encontrou corpo”, disse o delegado.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado por volta de 17h30 e fez a remoção do corpo. Familiares da vítima estiveram no local, mas preferiram não comentar o caso com a imprensa.

O jovem morava sozinho | Foto: Izaias Godinho

Devido ao local ser considerado uma área vermelha, moradores também preferiram não passar mais detalhes sobre o crime.

“Aqui impera a lei do silêncio e os moradores não quiseram passar mais detalhes. Entretanto, conseguimos colher informações que ele usuário de drogas, mas também temos elementos que apontam o envolvimento dele com o tráfico. Materiais foram recolhidos e o IML vai fazer as análises para descobrir a causa da morte. ", frisou o delegado

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).