Em Manaus, jovem de 22 anos pode ter sido torturado antes de morrer

Manaus - Ruan Charles Santos Alves, de 22 anos, foi morto com vários disparos de arma de fogo na cabeça, durante a tarde do último domingo (24), na rua Souza Brasil, na comunidade Parque São Pedro, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus, onde foi encontrado com os pés e mãos amarradas, além do rosto desfigurado por conta dos disparos.

Segundo informações da polícia, o assassinato ocorreu por volta das 3h da madrugada de domingo, mas o corpo só foi encontrado pela população à tarde, que, posteriormente, acionou a polícia.

Conforme moradores, durante a madrugada, foi possível ouvir vários disparos de arma de fogo, porém ninguém disse ter presenciado o crime.

Um comerciante de 38 anos, que preferiu não se identificar, disse que se sente preocupado. "Fico muito preocupado aqui no comércio. Nós que trabalhamos para conseguir as coisas, mas agora temos que ficar presos dentro de casa, enquanto o bandido está solto fazendo essas coisas", desabafou.

Segundo informações repassadas pela equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o autor do crime ainda não foi identificado e o caso continua sob investigação da Polícia Civil.