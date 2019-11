Teve a moto ou o carro roubados? Veja lista de veículos recuperados

Das prisões, duas foram registradas na avenida Pedro Teixeira, bairro Nova Esperança | Foto: Divulgação





Manaus - A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) recuperou seis motos e quatro carros durante patrulhamento neste final de semana. Quatro pessoas foram presas e dois adolescentes apreendidos, suspeitos de roubo de veículos.

Das prisões, duas foram registradas na avenida Pedro Teixeira, bairro Nova Esperança, zona oeste de Manaus. Policiais da 21ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam em flagrante os infratores e recuperaram uma motocicleta Yamaha preta.

Um jovem de 18 anos foi preso e um adolescente de 15 anos apreendido por policiais da 30ª Cicom. A dupla estava com uma motocicleta Honda vermelha com restrição de roubo.

Já no bairro Nova Cidade, zona norte, uma motocicleta CG preta foi recuperada pela PM com um homem de 19 anos e um adolescente de 16 anos. Com eles foram encontrados um revólver e cinco munições intactas.

Veículos recuperados:

Motocicleta: CG, cor preta, placa NOJ-3314

Motocicleta: POP, cor vermelha, placa OAM-6992

Motocicleta: Honda, cor vermelha, placa PHR-0509

Motocicleta: Yamaha, cor preta, placa OAN-0653

Motocicleta: Honda, cor preta, placa OAJ-9746

Motocicleta: Yamaha, cor preta, preta placa NOV-3610

Carro: Fiat Idea, cor cinza, placa JXW-1066

Carro: Ford Fiesta, cor vermelha, placa PHQ-6186

Carro: Saveiro, cor branca, placa PHG-9F07

Carro: Onix, cor branca, placa PHP-1H12

*Com informações da assessoria