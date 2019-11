Garoto venezuelano encontra corpo amarrado ao entrar em mata do Aleixo

O homem estava de bruços, com os punhos amarrados, jogado no meio do lixo | Foto: Suyanne Lima





Manaus - O corpo de um homem ainda não identificado, com idade entre 25 e 30 anos, foi encontrado, na tarde desta segunda-feira (25), jogado em uma área de mata, próximo a uma alça de acesso para a avenida Governador José Lindoso, no bairro Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus.

O homem estava de bruços, com os punhos amarrados, jogado no meio do lixo. Segundo a perícia, o homem apresentava três perfurações profundas na nuca e hematomas pelo corpo. A polícia informou que uma criança venezuelana sentiu um odor forte vindo do local do crime e avisou os parentes, que trabalham nas proximidades.

A equipe da 16ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi acionada para atender a ocorrência, por volta das 14h. Segundo a Polícia Militar, possivelmente, o corpo foi jogado no local há aproximadamente 12 horas. Os venezuelanos, que atuam diariamente na região vendendo água e outros produtos, não reconheceram o homem.

Ele possuía três perfurações profundas na nuca e hematomas pelo corpo | Foto: Suyanne Lima





O local onde o corpo foi encontrado é utilizado como banheiro pelos venezuelanos e também como área para consumo de uso de entorpecentes. As equipes do Departamento de Perícia Técnico-Científica e da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) fizeram buscas por evidências em todo o perímetro.

O perito Tarcísio Bentes informou que o crime aconteceu há menos de 24 horas, pelo estado de rigidez do corpo. O homem apresentava várias escoriações pela região do abdômen e costas. A perícia ainda não conseguiu identificar se as perfurações foram feitas por arma de fogo ou arma branca. O caso está sendo investigado pela DEHS.