Criminosos abrem fogo em rua de Codajás e atingem duas crianças

Com os três suspeitos, a polícia apreendeu celulares, drogas e armas | Foto: Divulgação

(Codajás - AM) - Três homens foram presos durante um tiroteio na noite de sábado (7), no bairro São Francisco no município de Codajás (distante a 240 quilômetros de Manaus). Duas crianças, sendo uma delas com 11 anos de idade, foram baleadas por um dos suspeitos.

Segundo os policiais do 5º Batalhão da Polícia Militar (BPM) de Codajás, um dos homens efetuou diversos tiros nas proximidades da Chácara Aguiar, localizada no bairro São Francisco.

Os tiros atingiram duas menores que estavam em frente a uma residência próxima a chácara. Uma das crianças foi baleada na costela e a outra na perna. As vítimas foram socorridas e encaminhadas para o Hospital Geral de Codajás. Após o crime, o atirador saiu em direção ao centro da cidade.

Ainda segundo o 5º BPM, os moradores informaram que a intenção do suspeito era acertar um homem, que também estava próximo ao local. Com os três suspeitos, a polícia apreendeu celulares, drogas e armas. O caso foi registrado na 78ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).