Polícia acaba com festa regada a drogas e álcool em praia de Manaus

Três suspeitos fugiram, mas um deles pulou no rio | Foto: Kennedson Paz

Manaus - Após denúncias anônimas, a Polícia Militar, em conjunto com o Departamento de Operações Aéreas, prende sete homens suspeitos de tráfico de drogas. A prisão aconteceu na manhã desta segunda-feira (9), na região da Prainha, no bairro do Mauazinho, Zona Sul de Manaus.

Segundo informações da polícia, ao todo, eram 10 suspeitos. Entretanto, três conseguiram escapar em uma lancha, sendo que um deles pulou no rio.

A polícia pediu apoio do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) para ajudar nas buscas, pois não se sabe se o suspeito se afogou ou está escondido em alguma área. Conforme relatos, o grupo estava fazendo uma festa na praia regada a muita droga e bebidas alcoólicas.

Segundo informações preliminares da polícia, os suspeitos foram apreendidos com uma porção de maconha, dois rádios comunicadores, cinco celulares, uma motocicleta roubada e uma balança de precisão. Entre os suspeitos, tem uma adolescente de 16 anos.

Os presos foram levados pelos policiais da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) para o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).