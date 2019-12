Indígena de 13 anos mata colega a pauladas por ciúmes no AM

O crime aconteceu em uma aldeia na zona rural do município | Foto: Divulgação

Lábrea (AM) – Um adolescente indígena da etnia Apurinã de 13 anos matou um colega de 17 anos a pauladas dentro de uma aldeia, localizada no município de Lábrea (a 853 quilômetros de Manaus). O crime aconteceu no dia 30 de novembro deste ano. O motivo do assassinato seria por ciúmes de uma adolescente também de 13 anos.

No último dia 5, o Ministério Público do Amazonas (MPAM), pela Promotoria de Justiça de Lábrea, propôs representação contra o adolescente pelo ato infracional análogo a homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e meio cruel. O MP pede a instauração de ação socioeducativa.

Segundo a investigação policial, no dia 30, a vítima e outro membro da comunidade estavam ingerindo gasolina no igarapé da aldeia quando o assassino se juntou a eles e passou a beber também.

Depois de algum tempo, de surpresa, o recém-chegado atingiu um deles com um pedaço de pau. O golpe o derrubou no igarapé e, com medo, ele se afastou, nadando até o outro lado do igarapé.

Em seguida, o agressor passou a golpear, várias vezes, a vítima, acertando-o na cabeça e no rosto. "O representado, com animus necandi (vontade de matar), por motivo fútil e meio cruel, valendo-se de um pedaço de pau, desferiu golpes na vítima com tamanha brutalidade que ocasionou a sua morte", relatou o Promotor de Justiça Caio Lúcio Fenelon Assis Barros, titular de Lábrea.

Uma testemunha, tio do primeiro rapaz atingido pelo agressor, relatou à polícia ter encontrado o assassino em fuga, logo após a morte, e que, ao ver o rapaz transtornado, perguntou aonde ele ia. Segundo ele, o rapaz teria dito que iria para a cidade de Lábrea, por ter assassinado a vítima, por causa de ciúmes de certa "menina".

