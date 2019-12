Oficial de Justiça é encontrado morto em casa, na Zona Sul de Manaus

Manaus - Oficial de justiça aposentado Celso O. P. de C., de 59 anos, foi encontrado morto no fim da manhã desta segunda-feira (9), no próprio apartamento, localizado na rua Dois do conjunto Nova República, Zona Sul de Manaus.

Policiais da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para a ocorrência, juntamente com peritos. Conforme informações preliminares da polícia, Celso vivia no apartamento sozinho e foi encontrado deitado na cama, embrulhado e com os equipamentos eletrônicos em funcionando.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e familiares aguardavam, até a tarde de hoje, a chegada da perícia para determinar às causas da morte.