Suspeito de matar desafeto a tiros em bar é preso em Lábrea

Lábrea - Alisson Ramos Ferreira e Iranilson Azevedo, ambos de 20 anos, foram presos na rua Camilo Morato, bairro Fonte, em Lábrea (município distante 865 quilômetros em linha reta de Manaus), na manhã desta segunda-feira (9). Com eles foram apreendidas substâncias entorpecentes. A prisão aconteceu após diligências em torno de um homicídio ocorrido na noite de domingo (8), por volta das 19h, em um bar naquele município.

Conforme a Polícia Militar, Alisson é suspeito de cometer homicídio em um bar no bairro da Fonte. A vítima, Edimar Ribeiro da Silva Apurina, foi assassinada com dois tiros: um no tórax e um no joelho.

Testemunhas informaram à polícia que Alisson e mais três homens chegaram no local e atiraram contra a vítima, que morreu na hora. A polícia informou que os tiros foram disparados por um revólver calibre 38. A arma de fogo não foi localizada durante as prisões.

Alisson e Iranilson foram conduzidos para a Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Lábrea, onde foram adotados os procedimentos cabíveis.