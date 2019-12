Homem e adolescentes são flagrados embalando drogas em Manacapuru

Manacapuru também sofre com o tráfico de drogas | Foto: Divulgação





Manacapuru- Os policiais militares da Força Tática do 9º Batalhão de Polícia de Militar (BPM) de Manacapuru, na tarde de sábado (7), detiveram um homem e apreenderam dois adolescentes suspeitos de tráfico de drogas no Bairro União. Com eles, os policiais apreenderam porções de supostamente maconha, uma balança de precisão e a quantia de R$ 24 em espécie.

Segundo informações dos policiais que atenderam à ocorrência, por volta das 14h50, a equipe fez incursão no beco Silves, onde os policiais se depararam com os três suspeitos. Os policiais informaram que eles estavam pesando algo semelhante à substância entorpecente.

Foi feita a abordagem e, durante revista pessoal, os policiais encontraram todo material apreendido. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos suspeitos, que foram conduzidos à delegacia regional de Manacapuru para os procedimentos legais.

*Com informações da assessoria