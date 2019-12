Vídeo: sogra esconde que filho matou esposa e vai presa junto com ele

Tefé- Os policiais civis de Delegacia Especializada de Polícia (DEP), situada em Tefé, prenderam, em flagrante, ao longo da tarde de quinta-feira (5), Vera Lúcia Moraes de Castro, 52, e o filho dela, Francisco Edelson Felício de Castro Junior, 26, por envolvimento em homicídio. O crime ocorreu na noite de quarta-feira (4), por volta das 21h, quando o infrator agrediu a própria companheira, identificada como Mariana Fernandes Coelho. A vítima, que tinha 20 anos, morreu no dia seguinte às agressões.

De acordo com o investigador de Polícia, Rosenir Gomes, gestor da DEP Tefé, os policiais foram acionados para atender à ocorrência em uma casa situada no bairro Fonte Boa, sendo informados que uma mulher estaria gritando por socorro no local. Gomes relatou que, imediatamente, a equipe se deslocou até o lugar indicado, mas Mariana já havia sido levada para uma unidade policial.

“Nós nos deslocamos até a unidade hospitalar, onde encontramos Vera Lúcia, que tentou esconder com um pano as marcas no pescoço da vítima, que estava inconsciente. A partir disso, desconfiamos da atitude dela e, ao longo das diligências, identificamos que Francisco foi o autor do crime, e a mãe dele tentou esconder o ocorrido”, relatou Gomes.

O gestor da DEP Tefé disse que, no dia seguinte, a vítima veio a óbito, e a equipe de investigação retornou por volta das 14h ao hospital, onde foi efetuada a prisão de Vera Lúcia. Ao tomar conhecimento de que a mãe havia sido presa, Francisco foi até o prédio da unidade policial e também recebeu voz de prisão.

Procedimentos

Lúcia Moraes foi autuada por obstrução de provas. Já Francisco foi autuado por homicídio. Ao término dos procedimentos, mãe e filho foram levados para audiência de custódia no fórum situada em Tefé.

*Com informações da assessoria

