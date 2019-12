Jovem que cobrava por sexo após marcar encontro em APP desaparece

Diego está desaparecido desde domingo (8) | Foto: Divulgação

Manaus -Diego Felipe Moreira Ferreira, de 19 anos, desapareceu na manhã deste domingo (8) após sair da residência, onde morava de favor com uma amiga, para comprar pão. O desaparecimento aconteceu por volta das 8h30.

Diego saiu com o carro, modelo Celta, cor branca, placa OXM-5021, que pertence à amiga dele, e não foi mais visto. A residência fica localizada na rua Estrela de Davi, conjunto José Bonifácio, bairro Novo Israel, zona norte de Manaus.

A doméstica Flavia Simplício, de 30 anos, é amiga de Diego e hospeda o jovem em sua casa há um ano, quando ele veio de Tabatinga, município onde ele nasceu. Ela contou que Diego nunca saiu sem dar informações durante esse período.

“Eu estou assustada com o sumiço dele. Tanto por causa dele, assim como pelo carro que também não foi localizado. Meu celular estava dentro do veículo quando ele levou, não tenho como informar sobre o desaparecimento a nenhum familiar dele no interior. Estou muito preocupada, não sei mais o que fazer”, disse.

No dia do desaparecimento, Diego vestia uma blusa preta, uma bermuda jeans escura, sapatilha e chapéu azul. Ele tem uma tatuagem de nota musical na perna direita. Quem souber do paradeiro de Diego basta entrar em contato com a amiga dele pelo número (92) 9 9123-3328.

Golpe do amor

De acordo com a polícia, Diego foi preso em agosto deste ano e confessou que atuava como garoto de programa na cidade. Ele mantinha contato com pessoas por aplicativos de relacionamento e, após o primeiro encontro, ele exigia pagamento pelo ato sexual.

Em um dos casos, ele cobrou R$ 250 e disse que aceitava o pagamento em dinheiro ou no cartão. Sobre isso, a amiga de Diego disse não ter conhecimento.

Antecedentes

No dia 22 e agosto de 2019, Diego foi detido junto com um grupo, suspeito de envolvimento no tráfico de drogas. Ao ser apresentado no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), ele disse ser inocente e que trabalhava como garoto de programa. Na polícia, a ficha do rapaz é extensa e consta várias denúncias de extorsão, lesão corporal e ameaça.