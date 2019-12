Vídeo:empresário é preso por clonagem de veículos em Manaus

O empresário liderava o esquema criminoso | Foto: Divulgação

Manaus – Um homem, de nome e idade ainda não informados, foi preso nesta segunda-feira (9) suspeito de gerenciar um esquema de clonagem de veículos em Manaus e em Boa Vista, Roraima. De acordo com a polícia, o homem aproveitava-se de situações em que os veículos tinham danos em acidentes, ele reproduzia as placas e as colocava em veículos roubados em outros Estados.

Já havia uma investigação para descobrir o paradeiro dos suspeitos do crime. Eles foram localizados e as polícias dos dois estados, em ação conjunta, cumpriram os mandados de busca e apreensão em Manaus e Boa Vista.

Agentes do Núcleo de Operações Policiais da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Boa Vista/RR, contribuiu para efetuar a captura dos suspeitos que serão apresentados nesta terça-feira (10), às 11h, na sede da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos (DERFV), situada no conjunto Vista Bela, Planalto, Zona Centro-Oeste da capital.

