Em Maués, homem é preso após chegar em casa bêbado e agredir esposa

Orlandino Pereira Júnior, de 27 anos, foi preso em flagrante | Foto: Divulgação

Maués - Orlandino Pereira Júnior, de 27 anos, foi preso na madrugada desta segunda-feira (9), suspeito de agredir a própria esposa. O crime aconteceu por volta das 2h17 na rua João Verçosa, Centro, Zona Oeste do município de Maués (distante a 276 quilômetros de Manaus).

Segundo informações dos policiais militares da 48ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Maués, o suspeito teria chegado em sua residência embriagado e agrediu a esposa que ligou para a guarnição pedindo socorro.

A equipe foi até o endereço do casal e deram voz de prisão ao homem. A mulher foi até a delegacia para registrar Boletim de Ocorrência (B.O) do crime de violência doméstica. Orlandino ficará na unidade prisional até a justiça decidir a sentença do delito.