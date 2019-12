Veja a lista de veículos roubados recuperados pela PM em Manaus

Os veículos foram recuperados pela PM | Foto: Divulgação

Manaus – Sete carros e uma motocicleta foram recuperados neste fim de semana pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM). Além dos veículos, quatro pessoas e dois adolescentes foram detidos por roubo de veículos e porte ilegal de arma de fogo nos bairros Compensa, Coroado, Dom Pedro, Gilberto Mestrinho, Japiim, Novo Aleixo e Zumbi dos Palmares.

Policiais da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) recuperaram um carro Chevrolet Cobalt, branco, no Conjunto Mutirão, bairro Novo Aleixo, na zona Norte de Manaus. O veículo estava com dois homens e dois adolescentes que foram conduzidos à Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV).

No Conjunto Kíssia, bairro Dom Pedro, zona centro-oeste da capital, dois homens de 22 e 19 anos foram presos por roubo de veículo e porte ilegal de arma de fogo. Com a dupla, foi encontrado um Toyota Etios branco, com restrição de roubo, e um revólver calibre 32.

Com restrição de roubo, uma motocicleta Honda Titan laranja foi localizada na rua Cyrillo Neves, próximo à Ponte Jornalista Phelippe Daou, bairro Compensa na zona oeste de Manaus, por policiais da 8º Cicom.

Veículos Recuperados

Chevrolet Cobalt, branco, placa PHM-4213

Toyota Etios, branco, placa OXM-1430

Chevrolet Onix, cinza, placa-PHG-5G48

Hyundai HB20, preto, placa-QOY-1F86

Ford Fiesta, branco, placa OAK-5353

Renault Logan, prata, placa NOV-9885

Gol Special, vermelho, placa JWD-5D05

Motocicleta Honda/Titan de cor laranja (sem dados da placa)

*Com informações da assessoria