Motorista não para e criminosos acertam tiros no ônibus 356, em Manaus

Após o fato, o motorista foi ao prédio do 6º DIP para registrar B.O | Foto: Divulgação

Manaus - Um motorista do transporte coletivo urbano desconfiou das características de três homens que fizeram parada na noite desta terça-feira (7), por volta das 19h30, no bairro Lago Azul, Zona Norte de Manaus, e decidiu passar direto. O que ele não esperava é que os criminosos fossem atirar contra o veículo da linha 356, que foi atingido com três tiros. O caso aconteceu nas proximidades de um condomínio onde minutos antes aconteceu um tiroteio entre integrantes da Família do Norte (FDN) e do Comando Vermelho (CV). A intervenção deixou vítimas feridas, incluindo uma criança de 7 anos.

Durante a ação criminosa, o motorista foi baleado de raspão no abdômen e o ônibus foi atingido por um tiro no vidro da frente, um do lado direito e outro do lado esquerdo. Todos os tiros foram em direção à cabine do motorista.

Após o fato, o condutor, mesmo ferido, conseguiu ir ao prédio do 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), para formalizar a ocorrência. Na delegacia, ele contou que nenhum dos passageiros foi atingido. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.