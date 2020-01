Jovem de 17 anos é assassinado a tiros em casa na Zona Sul de Manaus

Manaus - Rômulo Cezar Costa da Silva, de 17 anos, foi assassinado na manhã desta quarta-feira (8), com quatro tiros em um beco nas proximidades da rua Aterro, bairro Betânia, Zona Sul de Manaus. Conforme a polícia, o jovem tinha ligações ao tráfico de drogas.

Testemunhas no local informaram que, após ouvirem os disparos na região, acionaram a polícia, por meio do Centro Integrado de Operações de Segurança (CIOPS). Com isso, policiais militares da 1ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram ao local apurar a denúncia.

O jovem baleado estava dentro de uma residência, onde foi ferido várias vezes. Uma outra vítima de 19 anos, que estava junto com Cezar no imóvel, também foi atingida, mas sobreviveu e foi conduzida ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste.

Policiais civis do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) estiveram no local para analisar a cena do crime. Conforme os profissionais, quatro tiros perfuraram o corpo do alvo.

Agentes do Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para fazer a remoção do corpo até a sede do órgão, situado na Zona Norte da capital.

No local, familiares das vítimas e conhecidos bloqueavam a entrada da imprensa com toalhas, impedindo com que fossem capturadas imagens da vítima. A mãe, bastante nervosa com a situação, também se revoltou com a presença da imprensa.

Testemunhas e curiosos, que acompanhavam o caso, recusaram-se a comentar mais e criticavam o trabalho dos profissionais no local.

Após a coleta das informações, disponibilizadas pelos profissionais de segurança, o caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros.