Após arrastão em Manaus, suspeito é baleado de raspão no braço

Adriel já possui passagem pela polícia pelos crimes de tráfico de drogas e associação criminosa | Foto: Divulgação

Manaus - Adriel Smith Falcão Lima, de 23 anos, deu entrada no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus, na tarde desta quarta-feira (8), com um tiro no braço. Ele foi baleado durante um confronto com a polícia na Zona Norte de Manaus.

Conforme a Polícia Militar, Adriel é suspeito de cometer arrastões juntamente com um comparsa na área do núcleo 3 do bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. A dupla estaria em uma motocicleta quando os policiais da Força Tática iniciaram uma perseguição.

Após ser baleado, Adriel foi detido pela polícia e levado ao hospital. Com ele, a polícia apreendeu um revólver calibre 32. Não há informações sobre o estado de saúde dele e nem se o outro suspeito foi preso pela polícia.

Adriel já tem duas passagens pela polícia, nos anos de 2017 e 2018 por tráfico de drogas e associação criminosa. Ao receber alta, ele deverá ser conduzido para uma unidade policial, onde serão adotados os procedimentos cabíveis.