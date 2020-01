Caseiro que matou adolescente por apanhar frutas em sítio é preso

Durante a prisão do caseiro, foram apreendidas três armas de fogo | Foto: Divulgação

Tabatinga – O caseiro William Murayare Armas, de 42 anos, foi preso pelo homicídio do adolescente Alexandre Gama Lopes , de 13 anos. O crime ocorreu na tarde de terça-feira (21) em um sítio localizado na zona rural de Tabatinga (distante 1.108 quilômetros em linha reta de Manaus), enquanto a vítima colhia frutas junto com um amigo.

Conforme a Polícia Militar, a vítima entrou no sítio na companhia de outro jovem para apanhar frutas do local, e o caseiro do sítio teria efetuado os disparos que atingiram e mataram Alexandre. Após o disparo, o amigo de Alexandre fugiu e o caseiro foi preso em flagrante, após os policiais militares terem sido acionados.

Durante as buscas pelo local, os policiais encontraram três armas de fogo, sendo duas espingardas de calibre 16 e calibre 36, e uma espingarda de pressão, além de três munições de calibre 36, duas deflagradas e uma intacta.

Procedimentos

William, além de outros caseiros, e o proprietário do sítio foram conduzidos a 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil para esclarecimentos e procedimentos cabíveis. As armas foram apreendidas. Em seguida, o suspeito foi encaminhado para Unidade Prisional de Tabatinga, onde está à disposição da Justiça.

