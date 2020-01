Vendedor de banana frita é perseguido e morto no Japiim

Não há informações sobre a motivação do crime | Foto: Suyanne Lima

Manaus - Marcos Hebert Pequeno da Silva, de 19 anos, foi executado a tiros na noite desta quarta-feira (22), por volta das 19h40, na rua do Comércio, bairro Japiim, Zona Sul de Manaus.

Conforme testemunhas, o jovem estava sendo seguido por um carro ainda não identificado quando criminosos atiraram várias vezes contra ele. Após o crime, eles fugiram. O jovem acabou caindo e morreu ainda no local. Ele era morador do mesmo bairro e vendia bananas fritas.

Os policiais militares da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados, por volta das 19h50, para dar apoio à ocorrência. Eles fizeram o isolamento do local de crime até que as equipes da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), do departamento de Perícia Técnico-Científica e Instituto Médico Legal (IML), chegassem.

Não há informações sobre a motivação do crime e o caso será investigado pela Polícia Civil.

Veja reportagem no local do crime: