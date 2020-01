Jovem 'foge da morte' após pedir ajuda em delegacia de Manaus

Vitima foi internada no HPS João Lúcio | Foto: Divulgação

Manaus - Um jovem de 21 anos sobreviveu a uma tentativa de homicídio após correr e pedir ajuda de policiais no 9º Distrito Integrado de Polícia (DIP), localizado no bairro São José, na Zona Leste. Conforme a Polícia Militar, a vítima foi esfaqueada na feira do bairro Zumbi, na Alameda Cosme Ferreira, mesma zona. Não há informações sobre a autoria ou motivação do caso.

Ainda conforme a PM, o jovem foi atingido com golpes de faca no braço esquerdo. Logo após o ataque, ele entrou ensanguentado no 9º DIP, onde recebeu os primeiros socorros.

Uma investigadora ainda produziu um torniquete para estancar o sangramento. A equipe da delegacia pediu apoio da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).



"O jovem apenas relatou que um homem o abordou perto da feira e desferiu os golpes no braço. Ele tinha perdido muito sangue. Se não pedisse ajuda, ele poderia morrer", relatou um policial da 9ª Cicom.



A vítima foi conduzida para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, onde deve passar por procedimentos cirúrgicos. Não há atualizações sobre estado de saúde do rapaz.