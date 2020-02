Homem é preso por furtar R$ 100 mil em eletrônicos de loja no AM

Jean foi preso em Manaus, após denúncia anônima | Foto: Divulgação

Manaus - Jean da Silva e Silva, de 35 anos, foi preso em cumprimento a mandado de prisão preventiva por furto qualificado. A prisão foi realizada na tarde de quarta-feira (19), na rua Anubis, na comunidade Santa Inês, bairro Jorge Teixeira (zona Leste).

O crime causou prejuízo estimado em aproximadamente R$ 100 mil a uma loja de eletrônicos situada em Jutaí (distante 751 quilômetros de Manaus).

Segundo a polícia, o crime aconteceu no dia 20 de janeiro deste ano, quando Jean invadiu a loja de eletrônicos pelo telhado. Durante a ação, foram subtraídos 17 celulares, jóias, calçados, roupas e outras mercadorias.

Jean foi preso após uma denúncia anônima e foi conduzido ao prédio do 18° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram realizados os procedimentos cabíveis. Em seguida, ele foi levado para audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco (zona Su).