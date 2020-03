Homem é assassinado a tiros em Manacapuru

Manacapuru - Wanderson Brito de Araújo, que tinha 21 anos, foi executado a tiros na noite de quinta-feira (19), por volta das 21h, nas proximidades do Parque do Ingá, em Manacapuru (distante 68 quilômetros em linha reta de Manaus).

Conforme a delegada Roberta Merly, titular interina da Delegacia Interativa de Polícia (DIP), a vítima estava caminhando quando foi surpreendida pelos criminosos. Os familiares dele contaram à polícia que ele era usuário de entorpecentes. Essa ligação indireta com o tráfico de drogas pode ter sido uma das motivações para a morte de Wanderson.

Wanderson não tinha passagem pela polícia e as investigações em torno do caso estão em andamento para identificar os autores do crime.