Homem que encomendava roubos e furtos de veículos é preso

O caso foi apresentado na Derfv | Foto: Divulgação/PC-AM

Manaus – Luiz Carlos Martins de Oliveira Júnior, foi preso nesta sexta-feira (20), por volta das 12h45, em cumprimento a mandado de prisão temporária por envolvimento em uma organização criminosa que agia encomendando veículos para serem roubados e furtados em Manaus. O homem se apresentou na sede da Especializada, momento em que foi cumprido o mandado.

Conforme o delegado Cícero Túlio, titular da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfv), os crimes ocorreram durante os anos de 2018 e 2019. Túlio informou que Luiz Carlos fazia parte de uma organização criminosa e agia encomendando veículos para serem roubados e furtados, e, em seguida, os carros eram desmanchados e as peças eram clandestinamente revendidas em lojas de autopeças da cidade.

“O mandado de prisão em nome do suspeito foi expedido no dia 13 de fevereiro deste ano, pelo juiz James Oliveira dos Santos, da Central de Inquéritos. Hoje, ele se apresentou na Especializada, ocasião em que cumprimos a ordem judicial”, destacou a autoridade policial.

Procedimentos

Luiz Carlos foi indiciado por receptação qualificada, crimes contra o patrimônio, roubo, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e organização criminosa. Após os trâmites cabíveis na unidade policial, ele será encaminhado para a audiência de custódia, no Centro de Recebimento e Triagem (CRT), no Centro de Detenção Provisória Masculina (CDPM), no quilômetro 8 da BR-174.

