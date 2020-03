Vídeo: clientes são roubados enquanto comiam '3por10' em lanche no AM

| Foto:

Itacoatiara - Nem mesmo na hora do lanche os criminosos dão sossego. Foi o que aconteceu em Itacoatiara na madrugada da última quinta-feira (19). Três clientes foram assaltados enquanto saboreavam aquela famosa promoção de "3 por 10", em uma lanchonete no bairro Piçarreira.

O crime aconteceu por volta das 2h, e as câmeras de segurança do estabelecimento registraram a ação do bandido. O suspeito chega a pé e surpreende as vítimas que estão sentadas em uma mesa da lanchonete.

O criminoso, ainda não identificado, estava portando uma arma de fogo e roubou três aparelhos celulares dos clientes. Após cometer o assalto, o homem fugiu do lugar.

O delegado Lázaro Mendes, titular da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Itacoatiara, destacou que um Inquérito Policial (IP) foi instaurado e as investigações seguem em andamento com o intuito de identificar e prender o criminoso.



Lázaro Mendes pede que as pessoas que reconhecerem o suspeito e puderem colaborar com informações, o denunciem por meio do número 181, o disque-denúncia da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas (SSP-AM).

Veja a ação do suspeito